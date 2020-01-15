Суд "похоронил" громкое дело по убийству адвоката под Киевом

Четырех подозреваемых в громком убийстве адвоката Юрия Игнатенко, который был найден мертвым 23 марта 2015 года, отпустили из-под стражи.

Такое решение в среду, 15 января, принял апелляционный суд Киева, сообщила ТСН жена убитого юриста. Фигурантов освободили без применения мер пресечения.

Как сообщил адвокат семьи Игнатенко Валерий Кузьменко, суд отменил решение Броварского суда о продлении мер пресечения, а само дело отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кузьменко отметил, что таким образом судьи сознательно "похоронили" дело, поскольку срок пересмотра уже вышел.

Защитники семьи Игнатенко намерены подавать иск против судей апелляционного суда, которые, по убеждению Кузьменко, заведомо совершили неправомерные действия.

Как известно, в 2015 году после трех дней поиска Игнатенко нашли мертвым в поле вблизи села Рожны Броварского района Киевской области. На нем были следы многочисленных побоев.

Коллеги адвоката были уверены, что убийство связано с профессиональной деятельностью Юрия. Незадолго до похищения мужчина выиграл в суде дело об афере с недвижимостью и предупреждал родных, что ему могут отомстить.

Юрий Игнатенко Факты

По подозрению в убийстве были задержаны четыре человека: врач-психиатр, как заказчик убийства, его родственник, а также двое исполнителей убийства.

Пока длились судебные заседания, все четверо находились в Киевском СИЗО №1. Еще в ноябре прошлого года адвокаты, которые защищают Игнатенко, заявляли о затягивании процесса и постоянных переносах заседаний. Также предупреждали, что подозреваемым пытаются всеми способами изменить меры пресечения.

Тело адвоката нашли недалеко от села Рожны в Киевской области Факты

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