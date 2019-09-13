"У него ведь план!" В Киеве водитель маршрутки попал в громкий скандал

В Святошинском районе Киева люди засекли маршрутный автобус, который двигался прямо по тротуаре. Инцидент сняли на видео, а в сети ситуацию начали огорченно комментировать.

Маршрутку увидели на улице Семьи Сосниных, написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"Идешь такой по тротуару, идешь, потом – надоело и садишься в маршрутку. Удобно же, нет?

Киев, Семьи Сосниных, #AI0708AA (#Кийтранс)", – говориться в сообщении.

В Киеве водитель маршрутки попал в скандал

Пользователи разозлились таким поведением водителя автобуса.

"Главное – это сервис и безопасность", "Ну это вообще беспредел!!!! Где полиция? Перевозчика лишить лицензии! Да, перевозчика!!!!", "Водителя штрафануть, и пусть знает, как нарушать. Но поверьте, водитель будет орать, что у него план и нужно даже, не смотря на пробки, лететь и забирать людей", – написали они.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, разные инциденты случаются в маршрутках Киева довольно часто. Например, в августе водитель автобуса отказался перевозить ветерана АТО, не пояснив даже причину.

Также в маршрутке №401 (Железнодорожный вокзал "Южный" – ул. Чернобыльская) произошел громкий скандал. Водителя обвинили в том, что он не реагировал на просьбы пассажира снизить громкость музыки. А его друг откровенно нахамил мужчине.

А буквально на днях в Киеве местная жительница пожаловалась на то, что с внутренней стороны двери в одной из маршруток торчал кусок железной трубы с необработанными концами. Из-за этого женщина получила несколько рваных ран на ноге.

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