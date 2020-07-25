Террорист в Киеве грозит подрывать дома и требует выкуп – источник

В Киеве якобы появился террорист, который заложил под автокиоск возле станции метро "Минская" взрывчатку, требовал перевести ему 50 биткоинов и угрожал взрывать дома.

Об этом рассказал источник OBOZREVATEL, говорится в материале "Взрывы в Киеве связаны между собой. Спецслужбы забили тревогу – эксклюзив".

По информации собеседника, 21 июля аноним предупредил правоохранителей, что под одним из желтых авто возле станции "Минская" расположена взрывчатка. Также, по его словам, там была "наклейка с требованиями в виде QR-кода" и это имело отношение ко взрыву возле ст. метро "Шулявская".

На место были немедленно направлены кинологи, взрывотехники и другие сотрудники столичной полиции. У метро действительно обнаружили желтые Mercedes – автокиоски с фастфудом.

Источник отметил, что на одном авто была найдена наклейку с QR-кодом, просканировав которую, правоохранители увидели сообщение с требованиями. Неизвестный потребовал перевести на электронный кошелек 50 биткоинов и пригрозил начать подрывать дома.

"Таким образом появилось первое реальное предупреждение о возможном теракте с жертвами", – говорится в материале.

Кроме наклейки, правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое впоследствии обезвредили.

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