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LadyCity

Тело обгорело, но выжил: в Киеве подростка ударило током на крыше поезда

1.9тЧитать новость на украинском

В Киеве в воскресенье, 1 июля, на железнодорожной станции Киев-Волынский ударило током подростка, который прыгал по вагону электрички.

Как сообщает KyivOperativ, происшествие произошло в 18:50, в тот момент, когда поезд начал движение.

"Видимо, парень потерял равновесие и схватился за провода. В срочном порядке с многочисленными ожогами госпитализирован в больницу", - сказано в сообщении.

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Как написал на своей странице в Facebook журналист проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов, пассажиры электрички Киев-Фастов, на крыше которой и хотел проехаться пострадавший, слышали звук, похожий на взрыв.

По его словам, после удара током подросток упал на пути, он был в сознании и просил о помощи.

"Через 10 мин скорая в тяжелом состоянии, с электротравмой и ожогами более 50% тела забирает в реанимацию. Еще через 5 мин электричка уезжает по маршруту", - рассказал Антонов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее под Киевом погиб подросток-зацепер, пытавшийся сделать селфи на крыше поезда.

Место
УкраинаКиев
Объекты
детисмерть
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Зацеперы полные дебилы. Там 25 кВ переменки, может прошить даже по воздуху.
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