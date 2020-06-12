Тело спрятали в "кокон": во время строительства нового ЖК в Киеве нашли жертву убийства

Он было обернуто в черную пленку и обмотано скотчем

Во время строительных работ в Святошинском районе Киева обнаружили страшную находку

В Святошинском районе Киева возле строительной площадки ЖК "Lucky Land" нашли завернутое в черный полиэтилен тело мужчины.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из собственных источников. Страшную находку обнаружили во время строительных работ вечером 10 июня.

На территории строящегося ЖК "Lucky Land" нашли тело убитого мужчины Коллаж

"Тело было плотно обернуто в полиэтиленовую пленку и обмотано скотчем, а затем спрятано на полуметровой глубине. Тело находилось под землей примерно неделю", – сообщил источник.

Тело обнаружили во время строительства ЖК "Lucky Land" на ул. Берковецкой Google Maps

По его словам, на голове есть характерные следы травм – мужчине нанесли несколько ударов. Приблизительный возраст погибшего – 40-50 лет, он был одет в брюки и футболку цвета хаки.

Правоохранители занимаются расследованием преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пожара в Главном следственном управлении Нацполиции были уничтожены важные уголовные производства и вещественные доказательства.

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