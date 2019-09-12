Сжигал траву: под Киевом мужчина уничтожил три дома и пять авто

В селе Любимовка Вышгородского района Киевской области вспыхнул масштабный пожар, в результате которого сгорели три дома, пять легковушек, а также три гаража и трактор. Причиной стало то, что 42-летний местный житель начал сжигать траву.

Он нанес соседям крупных имущественных убытков, сообщила пресс-служба полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина проигнорировал многочисленные предостережения и запреты относительно сжигания. В конце огонь быстро перекинулся с его участка на соседнии. Обошлось без жертв.

Под Киевом мужчина уничтожил три дома и пять авто Полиция Киевской области

Открытое уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

В селе Любимовка Вышгородского района Киевской области вспыхнул крупный пожар Полиция Киевской области

42-летний местный житель начал сжигать траву Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL: во вторник, 10 сентября, в Киеве вспыхнули четыре пожара. У станции метро "Олимпийская" загорелись гаражы: огонь распространился на соседнее 3-этажное здание и два автомобиля.

В Святошинском районе Киева вспыхнули киоски на проспекте Победы, 100/1.

А в Шевченковском районе, на улице Бакинской, случилось возгорание в жилом доме: столб дыма поднимался из квартиры на одном из верхних этажей.

Также возле станции метро "Лесная" разгорелась масштабный пожар в лесной зоне.

А в Деснянском районе Киева в среду, 11 сентября, вспыхнул магазин на рынке "Юность".

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