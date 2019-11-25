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25 ноября • обновлено в 13:24
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/ Криминал

Стали известны новые подробности ДТП с Кулебой и детьми под Киевом

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Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который под Киевом попал в ДТП вместе с детьми, по состоянию на 25 ноября находится в больнице. Медики спрогнозировали, что его самочувствие постоянно будет улучшаться.

О состоянии чиновника рассказал главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенов на брифинге в Киеве, написало издание "РБК-Украина".

Медик отметил, что у Кулебы обнаружили переломы и соответственно "нужно время, чтобы они срослись". Но с каждым днем "состояние будет улучшаться".

ДТП с Кулебой под Киевом

ДТП с Кулебой под Киевом

Врач добавил, что сын Кулебы был в тяжелом состоянии.

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"Состояние достаточно тяжелое. Сохраняется опасность и осложнения, и ухудшения состояния", – рассказал Семенов.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Персона
Николай Кулеба
Место
Украина Киев
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Неуважність? Його під варту треба брати за спробу вбивства через порушення правил дорожнього руху.
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