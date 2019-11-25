Стали известны новые подробности ДТП с Кулебой и детьми под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который под Киевом попал в ДТП вместе с детьми, по состоянию на 25 ноября находится в больнице. Медики спрогнозировали, что его самочувствие постоянно будет улучшаться.
О состоянии чиновника рассказал главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенов на брифинге в Киеве, написало издание "РБК-Украина".
Медик отметил, что у Кулебы обнаружили переломы и соответственно "нужно время, чтобы они срослись". Но с каждым днем "состояние будет улучшаться".
ДТП с Кулебой под Киевом
Врач добавил, что сын Кулебы был в тяжелом состоянии.
"Состояние достаточно тяжелое. Сохраняется опасность и осложнения, и ухудшения состояния", – рассказал Семенов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Кулеба вместе со своими двумя сыновьями днем 24 ноября попал в аварию в поселке Чабаны под Киевом. Момент отсняли на видео.
В ДТП с Кулебой самые тяжелые травмы получил его старший сын Тимофей. Парень находится в реанимации.
Авария с Кулебой случилась из-за невнимательности чиновника.
Уполномоченный президента Украины по правам детей впервые вышел на связь после ДТП.
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