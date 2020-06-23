Спасатели обнаружили тело пятой жертвы под завалами дома на Позняках

Взрыв дома на Позняках: обнаружена еще одна жертва

Спасатели обнаружили тело пятой жертвы во время ликвидации последствий взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве.

Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Отмечается, что из-под завалов достали тело мужчины 1976 года рождения. На месте происшествия продолжают работать 42 единицы техники и 211 человек.

Взрыв дома на Позняках (kyiv.dsns.gov.ua)

Взрыв дома на Позняках (kyiv.dsns.gov.ua)

Ранее OBOZREVATEL писал, что причиной взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве, в результате которого погибли уже пять человек, могла стать халатность сотрудников компании "Киевгаз".