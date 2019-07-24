Убили у всех на виду: в резонансном преступлении под Киевом случился новый поворот

Подозреваемый в убийстве Юрия Булата в Славутиче Киевской области в ближайшее время может выйти из-под стражи.

Как сообщил в Facebook начальник ГУНП Киевщины Андрей Небитов, Славутичский суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 288 тыс. грн.

Это при том, что убийство, по его словам, произошло в публичном месте и совершенно группой лиц. Санкция статьи 115 ч. 2 п. 7 УК (умышленное убийство совершенное из хулиганских побуждений) предусматривает от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

"Теперь, по решению суда, этот человек внесет залог и будет иметь возможность свободно передвигаться по городу, влиять на свидетелей. А главное – подвергать опасности других граждан. Надеюсь, что сегодня прокуратурой будет подана апелляция на это "странное" решение", – отметил начальник полиции Киевщины.

Юрий Булат

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 июля в Славутиче трое мужчин напали на бывшего военного и директора одной из компаний 31-летнего Юрия Булата, который выходил с друзьями из бара. Двое нападавших держали мужчину за руки, а третий ударил его ножом в шею. Молодой человек получил смертельное ранение и погиб на месте.

Начальник пресс-службы ГУНП в Киевской области Николай Жукович сообщил OBOZREVATEL, что подозреваемые в преступлении являются известными в городе хулиганами, дебоширами и участниками разнообразных конфликтов.

Местные жители говорят, что преступники нередко забавлялись тем, что цеплялись к прохожим, а затем избивали их. По их словам, злоумышленники – участники местной преступной группировки.

Судебное заседание Скриншот: ТСН

Подозреваемый в убийстве Скриншот: ТСН

Ранее друзья погибшего сообщали нашим журналистам о странной ситуации с задержанием подозреваемых, которых дважды отпускали, прежде чем взять под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области пьяный водитель сбил 17-летнего парня и скрылся с места происшествия. Юноша скончался от полученных травм.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram