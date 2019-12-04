Смертельное ДТП с маршруткой и Porsche на Киевщине: появились страшные фото с места 18+

В сети опубликовали страшные фото с места ДТП в городе Буча Киевской области 3 декабря, в результате которого погибло двое людей.

Так, автомобиль Porsche врезался в маршрутку, а та опрокинулась на бок. Об этом написали на странице Dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"Двое пассажиров погибли – их придавило микроавтобусом, еще трое получили травмы и были госпитализированы", – говорится в сообщении.

Смертельное ДТП с маршруткой и Porsche на Киевщине Dtp.kiev.ua

В Буче Киевской области 3 декабря произошло смертельное ДТП Dtp.kiev.ua

В аварии погибло двое человек Dtp.kiev.ua

Автомобиль Porsche врезался в маршрутку, а та опрокинулась на бок Dtp.kiev.ua

В Буче Киевской области 3 декабря произошло смертельное ДТП Dtp.kiev.ua

В аварии погибло двое человек Dtp.kiev.ua

Автомобиль Porsche врезался в маршрутку, а та опрокинулась на бок Dtp.kiev.ua

В Буче Киевской области 3 декабря произошло смертельное ДТП Dtp.kiev.ua

В аварии погибло двое человек Dtp.kiev.ua

Автомобиль Porsche врезался в маршрутку, а та опрокинулась на бок Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка. Погибли два человека.

Автомобиль Porsche Cayenne, который устроил смертельную аварию с маршруткой в Буче под Киевом, принадлежит "ПриватБанку".

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