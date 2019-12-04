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4 декабря • обновлено в 10:08
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/ Криминал

Смертельное ДТП с маршруткой и Porsche на Киевщине: появились страшные фото с места 18+

1.1т
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В сети опубликовали страшные фото с места ДТП в городе Буча Киевской области 3 декабря, в результате которого погибло двое людей.

Так, автомобиль Porsche врезался в маршрутку, а та опрокинулась на бок. Об этом написали на странице Dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"Двое пассажиров погибли – их придавило микроавтобусом, еще трое получили травмы и были госпитализированы", – говорится в сообщении.

Смертельное ДТП с маршруткой и Porsche на Киевщине

Смертельное ДТП с маршруткой и Porsche на Киевщине

Dtp.kiev.ua

Новости
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В Буче Киевской области 3 декабря произошло смертельное ДТП

В Буче Киевской области 3 декабря произошло смертельное ДТП

Dtp.kiev.ua

В аварии погибло двое человек

В аварии погибло двое человек

Dtp.kiev.ua

Автомобиль Porsche врезался в маршрутку, а та опрокинулась на бок

Автомобиль Porsche врезался в маршрутку, а та опрокинулась на бок

Dtp.kiev.ua

В Буче Киевской области 3 декабря произошло смертельное ДТП

В Буче Киевской области 3 декабря произошло смертельное ДТП

Dtp.kiev.ua

В аварии погибло двое человек

В аварии погибло двое человек

Dtp.kiev.ua

Автомобиль Porsche врезался в маршрутку, а та опрокинулась на бок

Автомобиль Porsche врезался в маршрутку, а та опрокинулась на бок

Dtp.kiev.ua

В Буче Киевской области 3 декабря произошло смертельное ДТП

В Буче Киевской области 3 декабря произошло смертельное ДТП

Dtp.kiev.ua

В аварии погибло двое человек

В аварии погибло двое человек

Dtp.kiev.ua

Автомобиль Porsche врезался в маршрутку, а та опрокинулась на бок

Автомобиль Porsche врезался в маршрутку, а та опрокинулась на бок

Dtp.kiev.ua

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
авария ДТП
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