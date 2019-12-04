Смертельное ДТП с маршруткой и Porsche на Киевщине: появились страшные фото с места 18+

В сети опубликовали страшные фото с места ДТП в городе Буча Киевской области 3 декабря, в результате которого погибло двое людей.
Так, автомобиль Porsche врезался в маршрутку, а та опрокинулась на бок. Об этом написали на странице Dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).
"Двое пассажиров погибли – их придавило микроавтобусом, еще трое получили травмы и были госпитализированы", – говорится в сообщении.
Смертельное ДТП с маршруткой и Porsche на Киевщине
Dtp.kiev.ua
В Буче Киевской области 3 декабря произошло смертельное ДТП
Dtp.kiev.ua
В аварии погибло двое человек
Dtp.kiev.ua
Автомобиль Porsche врезался в маршрутку, а та опрокинулась на бок
Dtp.kiev.ua
В Буче Киевской области 3 декабря произошло смертельное ДТП
Dtp.kiev.ua
В аварии погибло двое человек
Dtp.kiev.ua
Автомобиль Porsche врезался в маршрутку, а та опрокинулась на бок
Dtp.kiev.ua
В Буче Киевской области 3 декабря произошло смертельное ДТП
Dtp.kiev.ua
В аварии погибло двое человек
Dtp.kiev.ua
Автомобиль Porsche врезался в маршрутку, а та опрокинулась на бок
Dtp.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка. Погибли два человека.
Автомобиль Porsche Cayenne, который устроил смертельную аварию с маршруткой в Буче под Киевом, принадлежит "ПриватБанку".
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