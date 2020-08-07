Смертельное ДТП под Киевом: полиция заявила о наркотическом состоянии вероятного виновника. Фото

Водитель, который является вероятным виновником смертельного ДТП возле города Обухов Киевской области, находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Такие детали аварии с участием трех авто, которая произошла 6 августа, сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По предварительным данным, водитель авто "ЗАЗ" на нерегулируемом перекрестке совершал маневр поворота налево, и в это время водитель автомобиля Skoda, который двигался позади в попутном направлении, совершил столкновение с этой машиной", – говорится в посте.

После этого неуправляемое авто "ЗАЗ" выехало на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Toyota. В результате пассажир "ЗАЗа" от полученных травм скончался на месте, водитель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Полиция заявила о наркотическом состоянии вероятного виновника ДТП под Киевом Полиция Киевской области

"Во время медицинского освидетельствования в больнице установлено, что 33-летний водитель авто Skoda на момент аварии находился под действием наркотического средства – амфетамин", – отметили в полиции.

Результаты экспертизы Полиция Киевской области

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчину доставили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом 6 августа произошло масштабное ДТП, в результате которого автомобиль "Таврия" разорвало на куски, погиб по меньшей мере один человек.