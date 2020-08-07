МоваЯзык

Топ-темы:

Смертельное ДТП под Киевом: полиция заявила о наркотическом состоянии вероятного виновника. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
Криминал
13,2 т.
Под Киевом произошло смертельное ДТП

Под Киевом произошло смертельное ДТП. Полиция Киевской области

Водитель, который является вероятным виновником смертельного ДТП возле города Обухов Киевской области, находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Такие детали аварии с участием трех авто, которая произошла 6 августа, сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По предварительным данным, водитель авто "ЗАЗ" на нерегулируемом перекрестке совершал маневр поворота налево, и в это время водитель автомобиля Skoda, который двигался позади в попутном направлении, совершил столкновение с этой машиной", – говорится в посте.

После этого неуправляемое авто "ЗАЗ" выехало на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Toyota. В результате пассажир "ЗАЗа" от полученных травм скончался на месте, водитель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Полиция заявила о наркотическом состоянии вероятного виновника ДТП под Киевом

Полиция заявила о наркотическом состоянии вероятного виновника ДТП под Киевом Полиция Киевской области

"Во время медицинского освидетельствования в больнице установлено, что 33-летний водитель авто Skoda на момент аварии находился под действием наркотического средства – амфетамин", – отметили в полиции.

Результаты экспертизы

Результаты экспертизы Полиция Киевской области

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчину доставили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Пост в сети

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом 6 августа произошло масштабное ДТП, в результате которого автомобиль "Таврия" разорвало на куски, погиб по меньшей мере один человек.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области
Поделиться в Facebook
  2. Кияни
  3. Криминал