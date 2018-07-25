В Киеве мажор насмерть сбил ребенка: стало известно, что показал драгер

Тест на драгере водителя, который сбил ребенка в центре Киева, не показал наличие алкоголя в его организме.

Окончательные выводы на содержание опиатов будут сделаны в течении нескольких дней. Такую информацию в комментарии для "Украинской правды" предоставила пресс-секретарь прокуратуры г. Киева Надежда Максимец (чтобы посмотреть видео с места ДТП, доскрольте страницу до конца).

"По предварительной информации, драгер не выявил алкогольного опьянения, но окончательные результаты мы сможем обнародовать после того, как получим выводы экспертизы", ― рассказала пресс-секретарь.

Она отметила, что прокуратура будет требовать удержания водителя под стражей без права на залог. Кроме этого, установлено, что водитель элитного внедорожника не является его владельцем. Транспортное средство хотят арестовать для выяснения всех обстоятельств аварии.

Как писал OBOZREVATEL, в водителе, который сбил ребенка на автомобиле Hummer, узнали экс-спортсмена и предпринимателя Кирилла Отсровского.