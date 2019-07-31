"Словила такси-попутку": в Киеве избили и изнасиловали девушку

В Киеве мужчина избил и изнасиловал девушку, которая попросила его довезти ее домой. По предварительной информации, его машина была обклеена наклейками службы такси Uklon.

Потерпевшая остановила попутку возле станции метро "Академгородок" ночью 31 июля. Во время поездки водитель внезапно свернул лес, пишет "Информатор".

"Там он избил и изнасиловал пострадавшую. Также насильник заставил ее перевести деньги с карты на счет и после этого уехал", – сообщили источники СМИ.

Поисками злоумышленника занимаются правоохранительные органы. Подробности о состоянии девушки уточняются.

Полиция "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 18 июля в Киеве местный житель заметил во дворе дома пьяного мужчину в машине популярного такси Uber. Он пытался выдать себя за пассажира, однако выяснилось, что он водитель.

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