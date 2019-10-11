Сломал шлагбаум голыми руками: в Киеве объявили в розыск водителя

В Киеве водитель автомобиля Range Rover попал в скандал. Он повредил шлагбаум и "проскочил" на частную территорию ЖК "Уютный квартал".

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Faсebook. В сети появилось соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Охранник, который выбежал к водителю, заверил, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения. В полицию уже написали заявление. Мужчину начали разыскивать.

В Киеве водитель сломал шлагбаум Скриншот

На ролике видно, как водитель вышел из авто, руками отогнул шлагбаум и проехал на территорию ЖК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошла авария на парковке торгового центра Ocean Plaza. Девушка-водитель не рассчитала скорость и врезалась в шлагбаум.

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