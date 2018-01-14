Скандал со смертью бездомного в Киеве: в больнице опровергли обвинения

Бездомный мужчина, который был найден мертвым во дворе больницы скорой медпомощи в Киеве, не обращался к врачам за помощью.

Об этом заявил глава наблюдательного совета больницы скорой медицинской помощи Киева Анатолий Велимовский в Facebook.

По его словам, пациенты без определенного места жительства в этой больнице – не редкость.

"Утром у БСМП был найден труп бомжа. К сожалению, эта категория в БСМП чуть ли не живет. Их привозят по скорой, они остаются. Поэтому и труп бомжа у БСМП при минусовой температуре - более чем вероятен…. Но зачем писать, что человек обратился, и, исходя из того, что денег у него не было, ему не оказали медицинскую помощь? Я сам был сотни раз свидетелем того, как врачи оказывали медицинскую помощь этой категории. Иногда мне было жаль врачей. Скажу честно - я даже подойти иногда не мог близко. Поэтому, уважаемые, очень прошу: пишите о больнице правду. Хорошую или плохую - но правду! И не врите", - написал в частности Велимовский.

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