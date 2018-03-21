В Киеве совершили дерзкий налет на квартиру со школьницей

В Святошинском районе Киева неизвестные обчистили апартаменты, когда в них находилась 16-летняя девушка.
Об этом инциденте, который произошел 20 марта на ул. Рахманинова, "Обозревателю" рассказали соседи пострадавших.
"Двое неизвестных мужчин взломали замки входных дверей и проникли в помещение квартиры. В одной из комнат находилась девушка", - рассказали нашим журналистам жильцы дома.
Случай произошел на ул. Рахманинова на жилмассиве Новобеличи
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По их словам, грабители пригрозили школьнице не поднимать шум, забрали ювелирные изделия и деньги, а затем скрылись.
Ранее сообщалось, что в Дарницком районе столицы варварским способом грабили две квартиры.
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