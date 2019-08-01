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"Сгорело дотла!" В Киеве авто вспыхнуло посреди дороги. Фото и видео Фото и видео

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В четверг, 1 августа, в Дарницком районе города Киева, на проспекте Бажана, возле заезда на Южный мост, автомобиль BMW Х5 врезался в отбойник и загорелся.

Об этом написали и выложили соответственные видео на странице Dtp.kiev.ua. Вспыхнула также трава на разделителе (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Предварительно сообщается, что "обошлось без тяжёлых травм".

Авто

Авто

Скриншот

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"Из-за плотной пробки, которую сразу организовали участники движения, к прибытию спасателей ГСЧС автомобиль был полностью уничтожен огнем", – подписали видео.

Авто

Авто

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 15 июля посреди дороги загорелся грузовой автомобиль. Водитель оставил полыхающий транспорт на обочине.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
авто пожар
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