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/Криминал

"Сгорели на месте": под Киевом произошло смертельное ДТП с военными

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В Киевской области 9 июля на 65 километре трассы Киев-Чоп произошла авария с военной машиной ГАЗ и седаном Toyota.

Водитель последнего не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с ГАЗ, в результате чего машина с 9 военными загорелась, сообщили на странице полиции Киевщины в Facebook.

"Двое из них, которые находились в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия. Водитель-военный госпитализирован с травмами ног", – уточнили в полиции.

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Место авария

Место авария

Полиция в Киевской области

ДТП с военными

ДТП с военными

Полиция в Киевской области

36-летнего водителя Toyota задержали, оба авто изъяли как вещественные доказательства.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 8 июля водитель авто в нетрезвом состоянии снес столб, а после этого вылетел на тротуар. Кроме самого автомобилиста, никто не пострадал. Он потерял управление, ведя машину на большой скорости.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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