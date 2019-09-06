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8 сентября • обновлено в 11:44
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/ Криминал

Сбил журналиста: в Киеве объявили в розыск водителя Porsche Panamera

9.6т Читать материал на украинском

В пятницу, 6 сентября, в Киеве правоохранители начали розыск водителя автомобиля Porsche Panamera за хулиганство. Он выбил телефон из рук журналиста, сбил его и скрылся.

Как сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, в Святошинском районе около 11:00 ввели план "Перехват".

Стало известно, что водитель серого Porsche Panamera выбил телефон из рук журналиста "2+2", сбил его и скрылся в сторону улицы Генерала Потапова. Госномер авто "АА 9003 ВР".

В Киеве водитель Porsche Panamera сбил журналиста. Иллюстрация

В Киеве водитель Porsche Panamera сбил журналиста. Иллюстрация

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