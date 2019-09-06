Сбил журналиста: в Киеве объявили в розыск водителя Porsche Panamera

В пятницу, 6 сентября, в Киеве правоохранители начали розыск водителя автомобиля Porsche Panamera за хулиганство. Он выбил телефон из рук журналиста, сбил его и скрылся.

Как сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, в Святошинском районе около 11:00 ввели план "Перехват".

Стало известно, что водитель серого Porsche Panamera выбил телефон из рук журналиста "2+2", сбил его и скрылся в сторону улицы Генерала Потапова. Госномер авто "АА 9003 ВР".

В Киеве водитель Porsche Panamera сбил журналиста. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве автомобиль сбил на пешеходном переходе 7-летнего мальчика. Школьник остался жив, однако получил множественные травмы. Авария произошла вечером 2 сентября на ул. Закревского в Деснянском районе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!