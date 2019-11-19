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19 ноября • обновлено в 19:02
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/ Криминал

Сбил и скрылся: в Киеве нашли водителя, наехавшего на мальчика во дворе

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В Киеве полиция нашла водителя, наехавшего на ребенка в Голосеевском районе. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Об этом сообщила старший инспектор Голосеевского управления полиции Кристина Киряков, передает УНН.

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"Производство будет рассматриваться в Голосеевском управлении полиции. Мужчина и автомобиль найдены", – сообщила Кирякова.

В Киеве нашли водителя, наехавшего на ребенка

В Киеве нашли водителя, наехавшего на ребенка

коллаж

В полиции рассказали что водителя легковушки Chevrolet Aveo и его автомобиль нашли на территории Киева в понедельник, 18 ноября.

"Следователь откроет (производства — ред.). Сейчас он посмотрит материалы, которые к нему поступили и будет решать, какая именно часть и статья", – отметила инспектор.

Кристина Кирякова также рассказала о состоянии пострадавшего. По ее словам, ребенок получил повреждения пальцев ног.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева 18 ноября автомобиль Chevrolet Aveo черного цвета совершил наезд на мальчика 2011 рождения. Ребенка без сознания был госпитализировали в больницу.

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Тема
ДТП в Киеве
Место
Украина Киев
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