"Россия – наш партнер": полиция поймала трех человек за расклеивание скандальной рекламы в Киеве

Правоохранители задержала трех подозреваемых в расклеивании в Киеве провокационной рекламы с надписью на русском языке "Россия – наш главный стратегический партнер" и фото бизнесмена Олега Катющенко.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Было опубликовано фото двух из трех задержанных (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Во время отработки, в том числе изучения записей с камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", – говорится в сообщении.

Полиция поймала трех человек за расклеивание скандальной рекламы в Киеве

Задержанных доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств происшествия и дачи показаний. По каждому факту размещения бигбордов начали уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция поймала расклейщиков скандальной рекламы в Киеве

Полиция поймала расклейщиков скандальной рекламы в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве 29 января появились провокационные бигборды о партнерстве Украины с Российской Федерацией.

Их авторство приписали бизнесмену Катющенко, фото которого разместили на баннере с текстом на русском языке: "Россия – наш главный стратегический партнер".

В ночь на 30 января в Киеве убрали незаконные провокационные рекламные бигборды с текстом на русском языке.

Сын Катющенко заверил, что ни бизнесмен, ни его семья не имеют никакого отношения к этой рекламе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!