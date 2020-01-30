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30 января • обновлено в 16:15
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/ Криминал

"Россия – наш партнер": полиция поймала трех человек за расклеивание скандальной рекламы в Киеве

3.2т
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Правоохранители задержала трех подозреваемых в расклеивании в Киеве провокационной рекламы с надписью на русском языке "Россия – наш главный стратегический партнер" и фото бизнесмена Олега Катющенко.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Было опубликовано фото двух из трех задержанных (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Во время отработки, в том числе изучения записей с камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", – говорится в сообщении.

Полиция поймала трех человек за расклеивание скандальной рекламы в Киеве

Полиция поймала трех человек за расклеивание скандальной рекламы в Киеве

Задержанных доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств происшествия и дачи показаний. По каждому факту размещения бигбордов начали уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

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Полиция поймала расклейщиков скандальной рекламы в Киеве

Полиция поймала расклейщиков скандальной рекламы в Киеве

Полиция поймала расклейщиков скандальной рекламы в Киеве

Полиция поймала расклейщиков скандальной рекламы в Киеве

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Федоров Федор
Федоров Федор
Интересно, за какое правонарушение их задержали? Какую статью вменят?)
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
И что им интересно предъявят? По какой статье обвинят?)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Артеллерист Моня, не каждый фашист - paгуль, но любой paгуль - фaшист
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Федоров Федор
Федоров Федор
Артеллерист Моня,шМоня, ты такая воинственная, слов нет.
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