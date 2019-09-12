Разыскивался Интерполом: в Киеве задержали террориста

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления.
Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец незаконно прибыл на территорию Украины, написала пресс-служба СБУ.
Он скрывался от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".
В Киеве задержали террориста
Мужчина, которого задержал суд, будет находиться под временным арестом на срок 40 суток до момента поступления запроса о его выдаче.
Прокуратура начала процедуру экстрадиционной проверки.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол в связи с террористической деятельностью в Сирии.
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