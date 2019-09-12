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12 сентября • обновлено в 14:39
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/ Криминал

Разыскивался Интерполом: в Киеве задержали террориста

1.7т Читать материал на украинском

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления.

Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец незаконно прибыл на территорию Украины, написала пресс-служба СБУ.

Он скрывался от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".

В Киеве задержали террориста

В Киеве задержали террориста

Мужчина, которого задержал суд, будет находиться под временным арестом на срок 40 суток до момента поступления запроса о его выдаче.

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Прокуратура начала процедуру экстрадиционной проверки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол в связи с террористической деятельностью в Сирии.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
терроризм
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Отпустят ! Он докажет ,что воевал на Донбассе в составе всу!
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Так наша Украина постепенно становится убежищем для международного терроризма. ((
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну а где ж ему было прятаться, как не в стране-агрессоре против собственных граждан. Как дома себя чувствовал.
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