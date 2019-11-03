Разрубило половину лица: в Киеве произошло смертельное ДТП

В Киеве 3 ноября произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще шестеро были ранены.

По данным портала "dtp.kiev.ua", ЧП произошло на улице Заболотного, где столкнулись "Волга" и паркетник (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

ДТП в Киеве - фото

По словам очевидцев, авто отечественного производителя разворачивало с заправки ANP через двойную сплошную. В этот момент Ssang Yong двигался по встречной полосе. В результате столкновения, "Волгу" буквально разорвало на части вместе с сидящими внутри пассажирами.

По предварительной информации, одной пассажирке оторвало ногу, другой разрубило половину лица. Из-за ДТП в обе стороны возникла пробка.

ДТП на Заболотного в Киеве

Серьезное ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве - остатки "Волги"

Серьезное ДТП в Киеве

ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Святошинском районе Киева произошло масштабное ДТП с большим количеством автомобилей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся