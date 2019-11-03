Разрубило половину лица: в Киеве произошло смертельное ДТП

В Киеве 3 ноября произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще шестеро были ранены.
По данным портала "dtp.kiev.ua", ЧП произошло на улице Заболотного, где столкнулись "Волга" и паркетник (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
ДТП в Киеве - фото
По словам очевидцев, авто отечественного производителя разворачивало с заправки ANP через двойную сплошную. В этот момент Ssang Yong двигался по встречной полосе. В результате столкновения, "Волгу" буквально разорвало на части вместе с сидящими внутри пассажирами.
По предварительной информации, одной пассажирке оторвало ногу, другой разрубило половину лица. Из-за ДТП в обе стороны возникла пробка.
ДТП на Заболотного в Киеве
Серьезное ДТП в Киеве
ДТП в Киеве
ДТП в Киеве - остатки "Волги"
Серьезное ДТП в Киеве
ДТП
Очень серьёзное #ДТП в Киеве на Заболотного с пострадавшими По предварительной информации легковой автомобиль выехал на встречную полосу. В следствии столкновения авто разорвало на несколько частей. На месте работают несколько экипажей патрульной полиции, скорой и спасателей. Присылайте ваши фото/видео на Viber/Telegram: 0937713333 @dtpkievua #киев #київ #дтп #заболотного #авто
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Святошинском районе Киева произошло масштабное ДТП с большим количеством автомобилей.
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