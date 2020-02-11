Разорвало пополам: под Киевом произошло смертельное ДТП. Видео и фото 18+

Под Киевом, недалеко от населенного пункта Пролески, произошло жесткое ДТП с участием легкового авто и грузовика. В результат аварии первую машину разорвало пополам, а ее водитель погиб.

Трагедия случилась на улице Броварской 11 февраля. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

По словам водителя грузовика, он выехал на Бориспольскую окружную и двигался в сторону Броваров. В этот момент с фурой лоб в лоб столкнулось легковое авто. Избежать ДТП не удалось. От удара легковушку разорвало на две части. Ее водитель погиб на месте.

Под Киевом произошло смертельное ДТП

Предварительно, перед ДТП легковое авто совершало обгон. Его вынесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

Под Киевом произошло смертельное ДТП Информатор

Под Киевом произошло смертельное ДТП Информатор

Под Киевом произошло смертельное ДТП Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Братиславской 15 января в результате столкновения авто Ford Sierra и внедорожника Mitsubishi Pajero погиб один из водителей.

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