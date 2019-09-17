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17 сентября • обновлено в 11:24
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/ Криминал

Скрылись на Porsche: под Киевом произошло дерзкое ограбление

1.3т Читать материал на украинском

В селе Софийская Борщаговка Киевской области совершили нападение на пункт обмена валют. Злоумышленники забрали крупную сумму денег.

Преступление случилось утром 17 сентября, сообщил источник OBOZREVATEL. По предварительной информации, бандиты напали на кассира, душили его, после чего забрали деньги (по некоторым данным – 30 тысяч долларов) и скрылись на внедорожнике Porsche Cayenne белого цвета.

Полиция ввела план "Перехват". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Место ЧП

Место ЧП

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева был ограблен ювелирный магазин. В помещение зашел мужчина с оружием, который потребовал у продавцов не оказывать сопротивления, после чего разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
криминал
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