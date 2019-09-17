Скрылись на Porsche: под Киевом произошло дерзкое ограбление

В селе Софийская Борщаговка Киевской области совершили нападение на пункт обмена валют. Злоумышленники забрали крупную сумму денег.

Преступление случилось утром 17 сентября, сообщил источник OBOZREVATEL. По предварительной информации, бандиты напали на кассира, душили его, после чего забрали деньги (по некоторым данным – 30 тысяч долларов) и скрылись на внедорожнике Porsche Cayenne белого цвета.

Полиция ввела план "Перехват". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Место ЧП Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева был ограблен ювелирный магазин. В помещение зашел мужчина с оружием, который потребовал у продавцов не оказывать сопротивления, после чего разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся.

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