Расплатились жизнью: на Киевщине вспыхнул масштабный пожар

Во вторник, 3 сентября, в селе Бзов Барышевского района Киевской области, на улице Святониколаевской, загорелась хозяйственная постройка и летняя кухня. В пожаре пострадали женщина и мужчина, которые на следующий день погибли от полученных ожогов.

Как сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области на своей странице в Facebook, в 16:13 в оперативно-диспетчерскую службу Барышевского района поступило сообщение о возгорании. На место ЧП направили спасателей.

Они установили, что огонь полностью охватил хозяйственное здание и распространился на летнюю кухню.

На Киевщине вспыхнул масштабный пожар ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

В результате пожара термические ожоги 95% тела получили женщина, 1949 года рождения, и мужчина, 1954 года рождения. Их госпитализировали в Барышевскую районную больницу. На следующий день оба пострадавших скончались.

Причиной пожара, по предварительным данным, было неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой растительности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, на ул. Бережанской, 15, вспыхнул масштабный пожар в новостройке днем 31 августа. Перед этим, 30 августа, в Дарницком районе города, на улице Николая Хвылевого, 1, загорелось складское помещение.

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