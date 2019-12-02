Пытались вывезти в оккупированный Крым: на Киевщине задержали "элитных" воров

На Киевщине разоблачили и задержали "элитных" воров машин. Их "автопарк" вмещал Jaguar, Lexus, Land Rover и другие транспортные средства.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook. Преступная организация действовала в разных регионах Украины и занималась похищением автомобилей премиум класса (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители провели 15 обысков в Киевской области и в столице, Полтаве, Львове, а также других населенных пунктах страны, по адресам проживания задержанных и местами отстоя угнанных машин.

На Киевщине задержали "элитных" воров Полиция Киевщины

В качестве вещественных доказательств изъяли спецтехнику для прописки ключей к авто, устройства для открытия и заведения авто и устройство для поиска GPS маячков, а также номерные знаки и девять свидетельств о регистрации транспортных средств. У подозреваемых обнаружили оружие, патроны и взрывные устройства.

Этих людей вместе с доказательствами доставили в полицию для дальнейшего проведения следственных действий. Их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, также им будет объявлено о подозрении, а затем – избрана мера пресечения.

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В ходе проведения мероприятий шесть авто изъяли и доставили на площадку временного содержания транспортных средств. Некоторые из похищенных машин задержали перед пропускным пунктом с временно оккупированной территорией Крыма.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и по ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

На Киевщине разоблачили и задержали элитных воров машин Полиция Киевской области

Их "автопарк" вмещал Jaguar, Lexus, Land Rover и другие транспортные средства Полиция Киевской области

Преступная организация действовала в разных регионах Украины Полиция Киевской области

Преступная организация действовала в разных регионах Украины Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в судьи Хозяйственного суда города похитили элитный автомобиль Lexus. Происшествие случилось возле одного из ресторанов.

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