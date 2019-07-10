Прыгнул с запиской в руках: в Киеве мужчина совершил самоубийство

В Киеве в Дарницком районе 10 июля с балкона многоэтажки выпрыгнул мужчина. Рядом с его телом нашли записку, в которой он просил никого не винить в своей смерти.

Погибший спрыгнул с балкона квартиры на 5 этаже, где и проживал, пишет "Информатор". Он погиб до прибытия медиков (чтобы посмотреть видео, скролльте до конца страницы).

Первым о смертельном инциденте сообщил сосед, который проснулся от громкого звука, после чего выглянул в окно.

Дом "Информатор"

Место трагедии "Информатор"

"Медики ничем не могли помочь мужчине. На момент смерти ему было около 70 лет. Около тела погибшего правоохранители обнаружили записку, в которой мужчина просил никого не винить в случившемся и сообщить обо всем сыну, оставив его номер", – уточнили в СМИ.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Киеве парень совершил самоубийство из-за плохой оценки на экзамене. По предварительным данным, парень был студентом Национального медуниверситета имени Богомольца. После того, как он получил плохую оценку, студент пришел домой, ничего не говоря родителям. Затем он выбросился из окна.

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