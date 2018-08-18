Прожил два дня: в центре Киева горе-мать выбросила младенца на помойку

На ул. Андрющенко в Шевченковском районе Киева на помойке найден мертвый младенец.

Как сообщает "Киев Оперативный", к представителям полиции охраны, которая отработала вызов по ул. Андрющенко, 4б, обратился мужчина, который рассказал о подозрительном пакете на помойке.

Силовики взяли пакет, а когда открыли, то увидели там ребенка. Они начали реанимировать малыша, вызвали "скорую". Но приехавшие медики констатировали смерть мальчика, который родился всего два дня назад.

Недалеко от помойки нашли маму ребенка — местную жительницу, которая злоупотребляет алкоголем. Отец малыша спал рядом.

На месте ЧП работает полиция.

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