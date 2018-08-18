МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
LadyCity

Прожил два дня: в центре Киева горе-мать выбросила младенца на помойку

1.4тЧитать новость на украинском

На ул. Андрющенко в Шевченковском районе Киева на помойке найден мертвый младенец.

Как сообщает "Киев Оперативный", к представителям полиции охраны, которая отработала вызов по ул. Андрющенко, 4б, обратился мужчина, который рассказал о подозрительном пакете на помойке.

Силовики взяли пакет, а когда открыли, то увидели там ребенка. Они начали реанимировать малыша, вызвали "скорую". Но приехавшие медики констатировали смерть мальчика, который родился всего два дня назад.

Новости
Жертва МОМО? В Сумах при странных обстоятельствах погиб ребенок

Недалеко от помойки нашли маму ребенка — местную жительницу, которая злоупотребляет алкоголем. Отец малыша спал рядом.

На месте ЧП работает полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Смеле Черкасской области мать оставила голодной и без присмотра свою 5-летнюю дочь.

Место
УкраинаКиев
Объект
Кияны: женщина выбросила ребенка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
19
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги