Прострелили руки и ноги: выяснились подробности стрельбы под Киевом

Пострадавшим во время стрельбы 21 октября в Княжичах Киевской области оказался бизнесмен 1973 года рождения.

У него прострелены руки и ноги, пишет УНН со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Пострадавший был госпитализирован.

Личности злоумышленников неизвестны – для их поимки полиция ввела оперативный план "Сирена". В полиции отметили, что перед стрельбой между пострадавшим и стрелками возник конфликт из-за ДТП.

"Автомобиль, который двигался навстречу, столкнулся с легковой машиной пострадавшего, и неизвестные открыли огонь", – уточнили правоохранители.

Место стрельбы

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве пьяные военные устроили драку и стреляли в бойца, который воевал на Донбассе. Раненый ветеран АТО смог дать отпор нападавшим, их задержала полиция.

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