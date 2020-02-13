Скандал с прослушкой НАБУ в синагоге: Сытника уличили во лжи

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обвинил директора НАБУ Артема Сытника во лжи о прослушке прихожан синагоги в октябре 2018 года.

Cоответствующий пост он разместил в Facebook, показав доказательства прослушки (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"С глубокой грустью воспринял я услышанные вчера нечестные слова главы Национального антикорупционного бюро Артема Сытника, сказанные на заседании комитета Верховной Рады, – ведь при своем вступлении в должность, он присягал народу Украины и клялся говорить правду! Сытник вчера прямо заявил, что информация о прослушивании прихожан в синагоге – это фейк. Увы, вчера он публично сказал неправду", – написал он, отметив, что при конфиденциальной встрече с Сытником передал ему необходимые доказательства.

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Facebook Моше Реувена Асмана

Главный раввин Украины также отметил, что Сытник на заседании комитета Верховной Рады назвал "фейком" и информацию о слежке в Страсбурге за судьей ЕСПЧ.

"При этом детектив, пойманный на слежке в Страсбурге, и детектив, фигурирующий в протоколе о проведении аудиоконтроля в синагоге – это одно и то же лицо – сотрудник Артема Сытника С. Рокунь", – написал он.

Асман также подчеркнул, что ему известно о "действиях НАБУ, имеющих целью преследования прихожан синагоги". Он отметил, что лично общался со свидетелями, "которые рассказывали о давлении на них и угрозах со стороны детективов НАБУ с целью дать лживые показания и опорочить невинных людей".

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"Безусловно, я имею намерения информировать о сложившейся ситуации международную общественность, а также буду обращаться к руководству страны с просьбой принять меры", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2018 года сотрудники НАБУ установили прослушку в центральной синагоге Киева – организовали внешнее наблюдение, установили жучки внутри здания и окружили периметр автомобилями со спецагентами.

Часть работы сотрудников спецслужб попала на камеры видеонаблюдения. Кадры сразу же были опубликованы в СМИ.

Еврейская община Киева потребовала от правоохранительных органов дать оценку незаконным действиям НАБУ, а также призвала международные организации взять под контроль расследование этих фактов.

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