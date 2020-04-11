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11 апреля • обновлено в 14:38
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/ Криминал

Пропавший на Киевщине 17-летний парень найден мертвым

5.7т
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На Киевщине в реке нашли тело 17-летнего подростка – Ивана Василенко, который 9 апреля бесследно исчез в Переяславе.

Об этом сообщила пресс-служба Переяслав-Хмельницкого отдела полиции на своей странице в Facebook, разместив фото несовершеннолетнего.

Так, парень 9 апреля около 17:00 покинул свой дом на улице Набережной, 10, в Переяславе и больше не возвращался. Полиция объявила его в розыск и опубликовала приметы. Позже Василенко нашли в реке мертвым.

Пропавший на Киевщине 17-летний Иван Василенко найден мертвым

Пропавший на Киевщине 17-летний Иван Василенко найден мертвым

Переяслав-Хмельницкий отдел полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Бабинцы Бородянского района Киевской области 18 января с озера достали тело 16-летнего Павла Кременского.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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