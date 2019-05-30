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/Криминал

Проникал пальцами: в Киеве педофил развратил 6-летнего ребенка

1.1тЧитать материал на украинском

В Киеве 46-летняя женщина сообщила об развратных действиях своего бывшего 30-летнего сожителя по отношению к ее 6-летнему сыну.

Об этом написал в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По словам матери, мужчина поиздевался над ребенком: проникал пальцами в анальное отверстие и трогал руками половые органы мальчика. Отмечается, что подозреваемый был задержан и уже сознался в содеянном.

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Аброськина удивил тот факт, что киевлянка не замечала синяки на теле ребенка, оставленные ее сожителем.

Так, по данным полиции, о преступлении стало известно после того, как персонал детского садика привлек внимание родного отца мальчика к следам издевательств.

"Мы уже второй год говорим о принятии законопроекта №6607, мы говорим о химической кастрации, мы говорим о реестре этих подонков, но до сих пор стоим на месте, а отбросы продолжают насиловать наших детей", – возмутился Аброськин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Криминал
Персона
Вячеслав Аброськин
Место
УкраинаКиев
Тег
педофилы
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