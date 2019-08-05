Пролетел 12 этажей: в Киеве полиция расследует гибель парня

В Киеве 23-летний парень выпал с 12 этажа офисного здания и погиб до прибытия скорой.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП в Киеве, трагедия произошла на ул. Жилянская в Голосеевском районе.

"На данный момент устанавливается, выпал молодой человек по неосторожности или выпрыгнул. Предсмертной записки он не оставил. Известно, что погибший – житель Одесской области", – сообщили в полиции.

Правоохранители уточнили, что парень сорвался из окна общего коридора. Никто из опрошенных полицейскими работников здания ранее не знал погибшего.

Трагедия произошла на ул. Жилянская Александр Дьяченко

Трагедия произошла на ул. Жилянская Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве владелец автомобиля расстрелял из травматического пистолета 18-летнего парня, который пытался украсть его авто. Пострадавший был доставлен в больницу

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