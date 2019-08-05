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Пролетел 12 этажей: в Киеве полиция расследует гибель парня

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В Киеве 23-летний парень выпал с 12 этажа офисного здания и погиб до прибытия скорой.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП в Киеве, трагедия произошла на ул. Жилянская в Голосеевском районе.

"На данный момент устанавливается, выпал молодой человек по неосторожности или выпрыгнул. Предсмертной записки он не оставил. Известно, что погибший – житель Одесской области", – сообщили в полиции.

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Правоохранители уточнили, что парень сорвался из окна общего коридора. Никто из опрошенных полицейскими работников здания ранее не знал погибшего.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве владелец автомобиля расстрелял из травматического пистолета 18-летнего парня, который пытался украсть его авто. Пострадавший был доставлен в больницу

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал Национальная полиция Украины
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