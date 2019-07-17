Продавали в пекарни: на Киевщине людей удерживали в рабстве

В Киевской области под видом реабилитационных центров против их воли удерживали социально незащищенных людей.

Большинство из них "продавали" на крайне тяжелую работу на разных предприятиях Киева, сообщил на своей странице в Facebook первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Руководил преступной группировкой гражданин России. Он создал сеть якобы реабилитационных центров для зависимых от алкоголя и наркотиков и заманивал туда людей.

Людей заставляли работать Facebook Vyacheslav Abroskin

Facebook Vyacheslav Abroskin

"Бездомные, лица, имеющие проблемы с алкоголем и наркотиками, в этих "центрах" были почти рабами, потому что их "продавали" для тяжкого труда на разных объектах Киева, в том числе, пекарнях", – добавил Аброськин.

Следственные действия Facebook Vyacheslav Abroskin

Место проживания удерживаемых Facebook Vyacheslav Abroskin

Facebook Vyacheslav Abroskin

Он уточнил, что 17 июля полиция Киевской области начала второй этап расследования этого дела.

Как писал OBOZREVATEL, национальная полиция Испании освободила пятерых украинок и россиянок из сексуального рабства в городе Гранада. Четверо похитителей были арестованы, трое из них уже за решеткой.

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