Главная Новости
Мова Язык
Lady City

/ Криминал

Продавали в пекарни: на Киевщине людей удерживали в рабстве

2.9т Читать материал на украинском

В Киевской области под видом реабилитационных центров против их воли удерживали социально незащищенных людей.

Большинство из них "продавали" на крайне тяжелую работу на разных предприятиях Киева, сообщил на своей странице в Facebook первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Руководил преступной группировкой гражданин России. Он создал сеть якобы реабилитационных центров для зависимых от алкоголя и наркотиков и заманивал туда людей.

Новости
Держали в рабстве почти 100 человек: на Одесщине схватили опасную преступную группу
Людей заставляли работать

Людей заставляли работать

Facebook Vyacheslav Abroskin

Продавали в пекарни: на Киевщине людей удерживали в рабстве

Facebook Vyacheslav Abroskin

"Бездомные, лица, имеющие проблемы с алкоголем и наркотиками, в этих "центрах" были почти рабами, потому что их "продавали" для тяжкого труда на разных объектах Киева, в том числе, пекарнях", – добавил Аброськин.

Следственные действия

Следственные действия

Facebook Vyacheslav Abroskin

Место проживания удерживаемых

Место проживания удерживаемых

Facebook Vyacheslav Abroskin

Продавали в пекарни: на Киевщине людей удерживали в рабстве

Facebook Vyacheslav Abroskin

Он уточнил, что 17 июля полиция Киевской области начала второй этап расследования этого дела.

Как писал OBOZREVATEL, национальная полиция Испании освободила пятерых украинок и россиянок из сексуального рабства в городе Гранада. Четверо похитителей были арестованы, трое из них уже за решеткой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
14
0
Смешно
1
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel