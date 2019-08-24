Продавали наркотики военным: под Киевом накрыли опасную банду

В Киевской области ликвидировали нарколабораторию, где изготавливали амфетамин, а потом продавали наркотики украинским военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины. Двух диллеров поймали "на горячем" во время передачи 2 килограммов амфетамина. Рыночная стоимость изъятого вещества составляет около 800 тысяч гривен.

Известно, наркоторговцы наладили сбыт запрещенных веществ военным из Учебного центра "Десна" в особо крупных размерах. Также наркотики отправляли на продажу в столицу.

Задержание наркоторговцев Пресс-служба прокуратуры

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Им грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Оба взяты судом под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения 1 152 600 гривен залога.

Отмечается, что спецоперацию провела Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с областными управлениями Нацполиции и главным отделом по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ.

Задержание наркоторговцев Пресс-служба прокуратуры

Задержание наркоторговцев Пресс-служба прокуратуры

Задержание наркоторговцев Пресс-служба прокуратуры

Задержание наркоторговцев Пресс-служба прокуратуры

Задержание наркоторговцев Пресс-служба прокуратуры

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский суд Киева арестовал членов банды наркоторговцев, задержанных в Киеве с 300 килограммами героина, однако одного подозреваемого отпустил под домашний арест.

Одним из фигурантов резонансного расследования хранения 600 кг героина под Киевом стал экс-бизнесмен из Македонии. Подозреваемый утверждает, что всего лишь "фасовал фрукты" и получал за это 1000 евро в месяц (около 29 000 гривен).

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram