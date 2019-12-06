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6 декабря • обновлено в 18:27
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/ Криминал

Продавал наркотики: в Киеве задержали военного. Фото

1.2т
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В Киеве начальника аптеки медицинского пункта Национальной гвардии Украины заподозрили в незаконном сбыте наркотиков.

Об этом написала пресс-служба Государственного бюро расследований. Было установлено, что военные придумали механизм систематического приобретения и продажи наркотических средств (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Поэтому начальника аптеки задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему уже сообщили о подозрении.

В Киеве задержали военного

В Киеве задержали военного

ГБР

Будет решаться вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Действия были квалифицированы по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенные повторно и по предварительному сговору группой лиц).

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Мужчине грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Позже установят причастность и других военных, а также гражданских к сбыту наркотических веществ.

В Киеве начальника аптеки медицинского пункта Национальной гвардии Украины заподозрили в незаконном сбыте наркотиков

В Киеве начальника аптеки медицинского пункта Национальной гвардии Украины заподозрили в незаконном сбыте наркотиков

ГБР

В Киеве начальника аптеки медицинского пункта Национальной гвардии Украины заподозрили в незаконном сбыте наркотиков

В Киеве начальника аптеки медицинского пункта Национальной гвардии Украины заподозрили в незаконном сбыте наркотиков

ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудник Оболонского управления полиции Киева требовал $1000 за возвращение авто, которое изъяли в рамках уголовного производства.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрагабонский мир.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Этими выродками ВСУшными и АТОшными весь свидомитый гадюшник заполнен.
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Пети Moщи
Пети Moщи
Питар
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