Прикрывалась ребенком: в Киеве поймали наглую воровку. Фото

В Шевченковском районе Киева в среду, 4 сентября, неизвестная женщина с ребенком на руках попросила местного жителя разрешения зайти в его квартиру, чтобы якобы перепеленать дочь в ванной. Мужчина впустил ее, а когда незнакомка ушла, заметил отсутствие ноутбука. Правоохранители задержали женщину.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook, это случилось около 19 часов на улице Берлинского.

К квартире заявителя подошла женщина с ребенком и попросила о помощи. Мужчина сначала не хотел впускать неизвестного человека, но услышав, что ребенок начал плакать, позволил войти.

В Киеве поймали наглую воровку Патрульная полиция Киева

Женщина быстро перепеленала дочь и поблагодарив мужчину и его жену, которая также была в квартире, ушла. В комнате хозяева заметили, что исчез ноутбук. Они сразу вызвали полицию и начали догонять незнакомку.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то встретили во дворе дома заявителя и женщину с ребенком на руках. Во время проверки у 26-летней местной жительницы патрульные обнаружили ноутбук. Объяснить, откуда он у нее, она так и не смогла, а потому была задержана.

Также полицейские установили, что задержанная уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации действий задержанной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, на проспекте Гагарина, прохожие поймали женщину, которая якобы сорвала у женщины пенсионного возраста золотую цепочку и пыталась убежать.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!