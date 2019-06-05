Причастна женщина? В деле об убийстве ребенка под Киевом всплыл неожиданный нюанс

В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова сотрудниками полиции Киевщины фигурирует женщина, которая могла спрятать оружие. Предположительно, это супруга одного из подозреваемых.

Об этом заявил министра внутренних дел Арсен Аваков во время общения с журналистами 5 июня, пишет "Интерфакс-Украина".

"Могу сказать: по моему мнению, есть пять подозреваемых в этом убийстве – четверо тех, кто стрелял, а кто именно – определит следствие, может, все или, может, один, чья пуля, а также та женщина, которая спрятала то ружье, и таким образом способствовала сокрытию преступления", – объяснил Аваков.

Он подчеркнул, что во время стрельбы полицейские использовали не табельное, а личное оружие. Как говорилось ранее, выстрел был совершен из винтовки.

Погибший Переяслав-Хмельницкий горсовет

Министр также сообщил, что следствие настаивает на версии алкогольного опьянения подозреваемых, хотя те уверяли в трезвости.

Как писал OBOZREVATEL, врачи боролись за жизнь Кирюши с 31 мая. В этот день во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

Вскоре они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли склад оружия.

3 июня маленький Кирюша скончался, не приходя в сознание. Врачи удалили ему половину черепа, но так и не смогли достать пулю из мозга.

После новости о смерти ребенка под зданием МВД собрался митинг, на котором требовали отставки главы ведомства Арсена Авакова. Глава Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

Голосеевский районный суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Они свою вину отрицают.

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