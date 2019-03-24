"Превратился в Тортугу": в сети забили тревогу из-за жестокого убийства под Киевом

Журналист и волонтер Назар Приходько резко прокомментировал ситуацию в столице Украины Киеве в связи с недавним убийством таксиста Uber.

На своей странице в Facebook активист заявил, что город "превращается в своеобразную Тортугу, где царит беззаконие и произвол".

Он обратил внимание на то, что гражданин Беларуси, который зверски убил и поджег тело таксиста, чтобы забрать его машину, беспрепятственно проживал в Киеве.

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Кроме того, в столице жил и гражданин России, Луан Кингиссеп, которого три года искали за убийство водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, пока преступник сам себя не подорвал.

"Возникает вопрос: почему Киев плавно превратился в притон для всякого рода преступников?" — написал Приходько.

"Напомнить вам, как недавно на бульваре Верховной Рады накрыли "сходняк" под председательством грузинского "вора в законе"? Или напомнить вам о растущей этнической преступность на улицах Киева, апологетами которой являются выходцы из Северного Кавказа и арабских стран?" — продолжил журналист.

"Нет, я понимаю, что подобное преступление мог совершить и гражданин Украины, более того — этнический украинец, но я именно о тенденции", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году в Украине таинственно исчез водитель BlaBlaCar. Мужчина выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе.

Правоохранители обнаружили машину в одном из гаражей Киево-Святошинского района. Как стало известно, украинца Тараса Познякова зверски убили.

23 марта 2019 года в Голосеевском районе Киева погиб мужчина в результате взрыва в квартире. Как выяснилось, это и был убийца водителя.

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