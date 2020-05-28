Появились подробности о жертве изнасилования копами в Кагарлыке и ее фото

В сети рассекретили имя и детали из личной жизни 26-летней жертвы насилия и избиения в отделении полиции Кагарлыка на Киевщине.

Выяснилось, что ее зовут Неля Погребицкая, она живет в селе Ставы, что примерно в 20 минутах езды от Кагарлыка, а также сама воспитывает 5-летнюю дочку, у которой ДЦП. Об этом сообщает "КП в Украине", ссылаясь на слова родственников пострадавшей.

"Не агрессивная, спокойная и добродушная девушка. Она стеснительный и правильно воспитанный человек. Не так давно около года проработала в ресторане. Сейчас у ее дочери проблемы с ножками, поэтому Неля все время сидела с ней дома, ухаживала за ребенком", – рассказал ее двоюродный брат Николай.

Неля Погребицкая стала жертвой изнасилования копами в Кагарлыке

По его словам, ранее Неля не имела никаких проблем с законом. Односельчане же не очень охотно, но положительно отзываются о девушке.

"Говорят, что у нее отношения с мужем были проблемные. Очень много ссорились. Возможно, на почве ревности. Вроде бы в последнее время вместе не жили. Так-то о ней мало кто что-то знает. Однако все сходятся в одном – какой бы она ни была, но ее очень жаль. Ни одна женщина не заслуживает испытать такое", – рассказывает жительница села Ставы Катерина.

Неля Погребицкая kp.ua

Она также добавила, что в школьные годы Неля Погребицкая была обычным ребенком, не проблемным, а наоборот – очень серьезной и ответственной. Еще девушка занималась спортом.

Неля Погребицкая с дочерью kp.ua

"Нельзя сказать, что у них неблагополучная семья, это не так. Просто очень скромно жили. Пьяными их никто никогда не видел. Нелина дочь тоже всегда аккуратно одета, чистая, ухоженная, так же, как и сама она", – подчеркнула односельчанка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Адвокат Евгений Мельниченко заявил, что жертву изнасилования полицейскими в Кагарлыке, 26-летнюю девушку, в тот день в отделение полиции привез сосед, заманив якобы на допрос по поводу ограблений в деревне. Мужчину сейчас разыскивают.

Позже в комментариях СМИ он сообщил, что его подзащитная, которая стала жертвой изнасилования и пыток в отделении полиции Кагарлыка, до сих пор находится в шоковом состоянии и нуждается в лечении.

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