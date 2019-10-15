Поссорились из-за мебели: в хостеле Киева произошла поножовщина

В Киеве в хостеле произошла драка с поножовщиной между постояльцами, которые поругались из-за расстановки мебели.

ЧП произошло в хостеле по ул. Преображенская. Ножевые ранения получили трое мужчин, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Полицейские определили, что между двумя мужчинами из-за перестановки мебели в комнате произошла ссора, которая потом переросла в драку. В конфликт вмешались еще двое жителей, которым злоумышленник нанес несколько ударов ножом, а после этого фигурант сам себе нанес ножевое ранение живота", – сообщили правоохранители.

В хостеле Киева произошла драка за мебель

Нападавшим оказался 31-летний иностранец, некоторое время живущий в Киеве. Ранее в поле зрения полиции он не попадал.

Постояльцы устроили поножовщину

Как писал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в ресторане "Каспий" произошел конфликт, который перерос в массовую драку со стрельбой и ножами. Нескольких посетителей забрызгали газовым баллончиком, а одному мужчине выстрелили в ногу.

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