Помогали пьяным водителям: на Киевщине разоблачили полицейских-нарушителей

На Киевщине разоблачили группу полицейских, которые помогали водителям-правонарушителям избегать ответственности. Для этого правоохранители даже разработали специальную схему.

Руководство Департамента патрульной полиции НП Украины инициировало служебную проверку по фактам злоупотребления властью сотрудниками, которые за деньги помогали нарушителям. Об этом написала пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, оперативники Департамента внутренней безопасности НП Украина со следователями ГБР, за процессуального руководства столичной прокуратуры, раскрыли схему, которую применяли действующие и бывшие полицейские Киевской области.

На Киевщине разоблачили полицейских-нарушителей МВД Украины

Правоохранители для того, чтобы получить незаконный "дополнительный заработок", разработали схему освобождения от ответственности лиц, которых замечали за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и лишали права дальнейшего управления.

Полицейские вносили недостоверные сведения в Информационный портал Нацполиции о закрытии административных производств, направляли на адреса заведомо поддельные постановления суда о закрытии этих производств, затягивали сроки рассмотрения административных дел и направляли в суд по истечении срока.

На Киевщине разоблачили группу полицейских, которые помогали водителям-правонарушителям избегать ответственности МВД Украины

Для этого правоохранители даже разработали специальную схему МВД Украины

На Киевщине разоблачили группу полицейских, которые помогали водителям-правонарушителям избегать ответственности МВД Украины

Для этого правоохранители даже разработали специальную схему МВД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября в Киеве на пересечении улиц Щусева и Берлинского случилось ДТП с участием автомобиля полиции охраны и Audi, пассажирами которого были женщина и ребенок. В результате пострадали 4 человека.

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