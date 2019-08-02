"Полный неадекват!" В Киеве мужчина громил авто на улицах

В Киеве 2 августа мужчина бегал по улицам и громил припаркованные автомобили. По предварительной информации, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Задерживать дебошира до приезда полиции пришлось владельцу одной из побитых машин, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Полный неадекват ходил по Виноградарю и крушил своими клешнями припаркованные авто. К счастью, хозяин одной из машин увидел его и догнал", – уточнили в соцсети.

Мужчина громил авто Скриншот "Киев Оперативный"

Автомобилист сообщил, что злоумышленник разбил ему стекло. Во время беседы мужчина едва формулировал ответы на вопросы и лежал на траве, обнимая рюкзак.

Как писал OBOZREVATEL, на Киевщине в селе Германовка с избирательного участка за день до парламентских выборов пропал полицейский.

Найти его удалось на автозаправке к окружении бригады медиков – у мужчины было предынфарктное состояние, вызванное, предварительно, употреблением наркотических веществ.

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