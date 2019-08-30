Полицейская операция в Киеве: спецназ блокировал Mercedes. Фото и видео

В Киеве 30 августа на бульваре Дружбы Народов (Печерский район) полицейские блокировали легковой автомобиль Mercedes.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия.

На месте находились патрульные полицейские, а также группа спецназовцев, вооруженных автоматами. О каком именно правонарушении идет речь, на данный момент неизвестно. В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве пообещали предоставить информацию "в ближайшее время".

Полицейская операция в Киеве

Полицейская операция в Киеве

Полицейская операция в Киеве

Полицейская операция в Киеве

Полицейская операция в Киеве Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории ботанического сада им. Н. Гришко в Киеве полиция 30 августа обнаружила труп молодого человека с огнестрельным ранение в голову. По предварительной информации мужчина совершил самоубийство.

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