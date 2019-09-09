Показал "фак" из-за просьбы: в Киеве в маршрутке случился громкий скандал

В Киеве водитель маршрутки №401 (Железнодорожный вокзал "Южный" – ул. Чернобыльская) попал в громкий скандал. Его обвинили в том, что он не реагировал на просьбы пассажира снизить громкость музыки. А его друг откровенно нахамил мужчине.

Об этом сообщил киевлянин, журналист Богдан Миколайчук на своей странице в Facebook. Он опубликовал фото автобуса и водителя (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Утром ехал в 401 маршрутке (номер машины АА 0253 РК перевозчика ЧП Универсал Транс), музло рубило во всю. Попросил сделать тише, а маршрутчик снизил звук, может, на 1-2%. Попросил еще раз и получил: "Не нравится, выйди", – написал Миколайчук.

В Киеве в маршрутке случился громкий скандал Facebook Богдана Миколайчука

По его словам, возле водителя сидел его друг, который предложил мужчине одеть наушники, ведь это "не его частный транспорт".

"Возле маршрутчика сидел его быдло-друган, который предложил мне одеть наушники, если музыка не нравится, потому что это не мой частный транспорт, а внимание, общественный. Ссора ничего не дала, я его сфоткал, после чего он показал мне "фак", – подчеркнул журналист.

Он добавил, что уже обратился к перевозчику и КГГА, где сообщили, что будут решать проблему.

Водитель не реагировал на просьбы пассажира Facebook Богдана Миколайчука

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водители маршруток уже неоднократно попадали в скандалы. Например, маршрутчик автобуса №455 (Виноградарь – Севастопольская площадь) во время поездки ремонтировал автобус с помощью кирпича.

Позже водитель маршрутки №825 Киев-Боярка жестоко избил пассажира за то, что тот попросил у него сдачу. У мужчины тяжелые травмы и должна быть дорогостоящая операция.

Также в Киеве разгорелся скандал из-за водителя маршрутки №401 (ул. Чернобыльская – железнодорожный вокзал "Южный"). Мужчина передал женщине с маленьким ребенком сдачу из 100 гривен, но деньги присвоил кто-то из пассажиров.

А недавно маршрутчик отказался перевозить ветерана АТО, не объяснив даже причину.

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