Похититель четырехлетней девочки под Киевом признался, что хотел ее изнасиловать. Видео

Похитителю грозит до пяти лет лишения свободы.

29-летний похититель четырехлетней девочки в Борисполе Киевской области на допросе признался, что хотел ее изнасиловать.

Областное управление Национальной полиции опубликовало видео, на котором видно кадры похищения девочки на автозаправке (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Также на записи задержанный рассказал, что планировал "надеть презерватив на интимное место и хотел ее изнасиловать".

"Я не помню, было ли там что-то, или нет. После этого сотрудники полиции задержали меня", – отметил мужчина.

Девочку вернули родителям невредимой.

По факту похищения ребенка открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

После проведения всех необходимых следственных действий событию будет предоставлена дополнительная правовая квалификация.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа на автозаправочной станции в Борисполе похитили четырехлетнюю Елизавету Колисниченко. Спустя несколько часов ребенка удалось найти, а похитителя задержать.

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