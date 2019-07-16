Под Киевом взорвался жилой дом: есть жертва. Фото

Под Киевом в селе Сеньковка 16 июля произошел взрыв в жилом частном доме. В результате происшествия погиб один человек.

Предварительной причиной назвали взрыв газа, сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киевской области.

"16 июля в 14:50 в селе Сеньковка в частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси, вследствие чего погиб один человек. Дом разрушен", – уточнили спасатели.

Взрыв в доме УНН

В ликвидации последствий были задействованы 9 специалистов ГосЧС и несколько машин спецтехники.

Взрыв под Киевом УНН

Google-карти

Как писал OBOZREVATEL, 15 июняв Киеве в жилом доме по улице Тургеневской прогремел сильный взрыв. В соседних домах вылетели окна, вокруг чувствовался сильный запах газа.

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