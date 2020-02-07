Советник городского головы Вышгорода (Киевская область) Алексея Момота – Борис Матко принес в сессионный зал горсовета оружие, а еще устроил драку.

Мужчина вступил в конфликт, а во время потасовки у него выпали пистолет и нож. Об этом сообщил активист ОО "Стоп коррупции" Юрий Цыбенко, написал информационный портал "Стопкор".

"На заседании в Вышгородском городском совете произошла потасовка. Именно во время перерыва, когда депутаты возвращались в большой зал, между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из участников – депутат от партии "Воля", другой – советник мэра Матко. Мужчины начали махать кулаками, и в процессе драки, как я понял, у второго политика выпали пистолет и нож", – отметил Цыбенко.

Под Киевом вооруженный советник городского головы устроил драку. Иллюстрация dzerkalo.media

Очевидцы начали разнимать мужчин и увидели оружие. Тогда на место вызвали полицию. Мэр Момот сообщил, что заседание сорвано, а затем объявил перерыв.

По данным источников портала, Матко имеет криминальное прошлое и фигурирует в преступных схемах.

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