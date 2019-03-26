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/Криминал

Под Киевом разбился насмерть строитель: что известно

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В Борисполе Киевской области строитель выпал из люльки подъемного крана с высоты 6 этажа. Смерть наступила мгновенно.

Инцидент произошел 26 марта на ул. Киевский шлях, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook. Причина происшествия устанавливается.

"Он выпал из люльки автоподъемника. К сожалению, не выжил", ‒ поделились свидетели.

Новости
В Киеве два человека выпали из высоток: первые подробности
Под Киевом разбился насмерть строитель: что известно

Facebook dtp.kiev.ua

В марте похожий смертельный случай произошел в Киеве на территории строительства частной клиники. Мужчина выпал с одного из верхних этажей недостроенного корпуса.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 на стройке в Киеве перевернулся подъемный кран. Трагедия привела к смерти троих людей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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